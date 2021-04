Regional 12/04/2021 06:07 G1MT MT-220: Motorista e passageiro morrem atropelados por carro ao pararem para checar pneus A Polícia Civil de Sinop investiga o acidente e o motorista ainda não tinha se apresentado até este domingo (11) às autoridades de segurança. Motorista e passageiro morreram atropelados por carro ao pararem em rodovia de MT para checar pneus — Foto: Divulgação Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na noite deste sábado (10) na MT-220 em Sinop, norte de Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, o motorista de um carro e dois passageiros pararam na rodovia para checarem os pneus do veículo quando foram atropelados por outro automóvel. O acidente ocorreu por volta de 20h em uma estrada de terra. Sidnei Geraldo Martins, de 34 anos, dirigia um Uno e estava com os passageiros Denisvaldo de Campos Oliveira, de 26 anos, e Marcos Vinicius de Sá Neves do Espírito Santo, de 28 anos. Eles pararam o veículo ao perceberem problemas mecânicos no carro. Enquanto conferiam os pneus, foram atingidos por uma picape em alta velocidade. O motorista desse veículo não parou para socorrê-los, deixou o carro dele no local e fugiu. Sidnei e Marcos foram arremessados e morreram no local do acidente. Denisvaldo foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. A polícia acredita que o motorista da picape estava em velocidade alta e nem tentou frear. O carro das vítimas foi arrastado a 17 metros do local onde ocorreu a batida. Duas das vítimas foram arremessadas na mesma distância. Conforme a polícia. Denisvaldo que só sobreviveu porque não havia saído completamente do veículo e, com a força do impacto, foi arremessado para dentro da mata. A Polícia Civil de Sinop investiga o acidente e o motorista ainda não tinha se apresentado até este domingo (11) às autoridades de segurança.

