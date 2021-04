Regional 12/04/2021 06:15 Hospital Regional de Colíder passa por ampliação de 1,17 mil m² e terá 30 novos leitos Gestão estadual investe aproximadamente R$ 5,2 milhões na estrutura, que poderá beneficiar a população mesmo após a pandemia pelo coronavírus O Hospital Regional de Colíder, gerido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), passa pela ampliação de 1.177 m² e disponibilizará 30 novos leitos para o tratamento da Covid-19. Serão mais 10 vagas de UTI e 20 de enfermaria para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso. A gestão estadual investe aproximadamente R$ 5,2 milhões na estrutura, que poderá beneficiar a população mesmo após a pandemia pelo coronavírus. De acordo com o setor técnico, o estágio da ampliação está em 40%, sendo previstos mais 60 dias para a conclusão das adequações prediais. “Já foram ampliados, em parceria com os municípios, cerca de 70 leitos de UTI no último mês. O Estado está trabalhando muito para ampliar leitos em Mato Grosso e as equipes estão empenhadas para que essas ampliações ocorram o quanto antes. Mesmo com essa perspectiva, a população precisa exercer as medidas de prevenção, biossegurança e distanciamento social”, pontuou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Atualmente, o Hospital Regional de Colíder é referência para seis municípios da região e conta com 16 leitos de enfermaria para o tratamento de pacientes com a Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico de quinta-feira (08.04), foi registrada a ocupação de 69% destas vagas. Em março, o Estado disponibilizou mais 29 leitos de Terapia Intensiva no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, unidade estadual que é referência no tratamento de pacientes com coronavírus. Também passam por ampliação de leitos de UTI Covid-19 os Hospitais Regionais de Sorriso e Rondonópolis.

Veja também sobre Hospital Regional de Colíder Colíder ampliação novos leitos Mato Grosso Voltar + Regional