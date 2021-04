Regional 12/04/2021 10:15 Comarca de Apiacás profere 1.205 decisões em regime de teletrabalho Foto: Divulgação Mesmo com as portas do fórum fechadas por conta da pandemia de Covid-19, a Comarca de Apiacás (964km a norte de Cuiabá) conseguiu alcançar uma produtividade bastante alta durante o período de suspensão das suas atividades presenciais. Ao todo, a unidade judicial proferiu 1.205 decisões, 199 sentenças e teve 346 processos baixados. De acordo com o juiz de Direito da Comarca de Apiacás, jurisdicionando cumulativamente com a 6ª vara da Comarca de Alta Floresta, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, as dificuldades foram muitas, mas o trabalho em conjunto possibilitou o bom resultado da entrega jurisdicional. "Infelizmente vivemos um momento de grande apreensão e aflição social em razão da turbulência deste momento pelo qual passamos. O que cria a necessidade da tomada de decisões e da união de esforços com a finalidade de garantir à população o amplo acesso à justiça", ressalta. O magistrado destaca também que a disponibilizacão de novos canais de atendimento foi fundamental para dar continuidade aos trabalhos. "Desde o início da pandemia e das consequentes expedições de portarias de suspensão de prazos e fechamentos da comarca, disponibilizamos canais de atendimento para a população, partes e advogados, atendendo por meio de WhatsApp, e-mail, bem como pelo telefone fixo da comarca, e ainda o despacho on-line com este magistrado. Esses recursos foram essenciais para manter a produtidade em alta", salienta. Já com relação às audiências por videoconferência, o juiz conta que elas continuam sendo realizadas com regularidade semanal. "Embora estejamos realizando com uma frequência regular, as videochamdas têm sido uma das nossas maiores dificuldades. Isto porque a comarca está distante cerca de 1.000 km da capital, o que causa muita instabilidade no acesso à internet tanto das partes quanto das testemunhas. Muitas vezes decorrentes de frequentes quedas de energia e constantes chuvas”, conta o magistrado.

