Regional 12/04/2021 14:22 Raquel Teixeira/Polícia Civil-MT FLAGRANTE: Policiais civis prendem traficante na zona rural de Guarantã do Norte Foram apreendidas uma pistola 9mm, dinheiro e porções de entorpecentes Foto: Divulgação Equipe de investigação da Delegacia de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá) prendeu um traficante bastante procurado pela Polícia Civil da região. Com o criminoso, os policiais apreenderam diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e uma pistola calibre 9mm. Integrante de uma facção criminosa, W.J.A.S, de 21 anos, foi preso no sábado (10), em flagrante, durante mandado de busca e apreensão cumprido pela equipe da Delegacia de Guarantã, que vinha monitorando as atividades do criminoso. Na residência, localizada na zona rural do município, os investigadores apreenderam 25 trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, seis porções de cocaína e de maconha, R$ 102,00 em espécie, munições e uma pistola calibre 9mm da marca Taurus. Com ele também foram encontrados aparelhos celulares, um televisor e relógios. O rapaz foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação. O juízo da Comarca de Guarantã do Norte converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Adolescentes Na quinta-feira (08.04), a equipe de Delegacia de Guarantã apreendeu dois adolescentes, que também integram a facção criminosa, que estavam com 29 trouxinhas de pasta base de cocaína e R$ 490,00 em espécie.

