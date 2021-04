Nativa News

Regional 14/04/2021 09:48 Bárbara Sá/RD News SINOP: Homem morre em batida violenta entre duas motos e outro fica muito ferido Foto: Reprodução Leandro Reis Aparecido, de 28 anos, morreu após uma violenta colisão entre duas motos no trevo entre a rua Colonizador Enio Pepino e a estrada Monalisa, próximo ao bairro Umuarama, em Sinop (a 500 km da Capital). Uma segunda vítima foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para o Hospital Regional. De acordo com informações da Polícia Militar, as duas motos, uma preta e a outra, branca, pilotada por um entregador seguiam em sentido contrário quando houve a colisão frontal. O piloto da moto de entrega está em estado grávissímo. Uma das motocicletas envolvidas é uma Honda CG Fan preta, que era pilotada por Leandro. A outra, uma Honda branca, chegou a ter roda dianteira arrancada com o impacto da batida. A Polícia Civil e a Politec foram acionadas. O corpo de Lendro foi encaminhado para o IML. As causas da batida são apuradas.

