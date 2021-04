Nativa News

O governador Mauro Mendes (DEM) confirmou que vai encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de Lei que visa isentar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para categorias afetadas pela pandemia da covid-19. O texto deve ser entregue a Casa de Leis nesta quarta-feira (14).



O chefe do Executivo não deu muitos detalhes sobre o documento, mas enfatizou que a questão foi bem articulado com os parlamentares, o presidente do Legislativo Estadual, Max Russi (PSB) e o primeiro secretário Eduardo Botelho (DEM).



"Vamos encaminhar a Assembleia Legislativa outro projeto de lei para ser aprovado que estabelece uma isenção do IPVA no ano de 2021 para diversas categorias, inclusive essa de bares, restaurantes, pessoal de van escolar, pessoal do turismo. As pessoas que foram mais atingidas, porque tem atividades que trabalharam normal e tem alguns que foram afetados", antecipou durante entrevista à Rádio Capital FM, nesta terça-feira (13).



Mendes explicou que essa é mais uma estratégia do Governo para tentar minimizar os impactos econômicos causados pela covid-19. Em fevereiro deste ano, o Executivo estadual também prorrogou o calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos em Mato Grosso.



Além disso, os deputados estaduais também aprovaram o Projeto de Lei que autoriza o Governo do Estado a conceder o valor de R$ 55 milhões em linhas de créditos para o setor de eventos, bares e restaurantes durante a pandemia da covid-19.

O legislativo também autorizou o pagamento do Auxilio Emergencial no valor de R$ 150 para famílias de baixa renda.

"O governo tem feito um conjunto de ações para minimizar os impactos. Temos um bom planejamento pós-covid que vão ajudar o governo a pisar no acelerador e continuar gerando empregos", frisou.