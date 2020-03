Saúde 25/03/2020 10:56 Kethlyn Moraes, G1 MT Prefeitura restringe número de pessoas em velórios e estabelece toque de recolher em Alta Floresta Foto: Prefeitura de Alta Floresta A Prefeitura de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, decretou na sexta feira (20), medidas temporárias para prevenção ao coronavírus. Entre elas, a restrição de pessoas nos velórios e a determinação de que todos eles sejam feitos com caixão fechado. Além disso, a prefeitura estipulou um toque de recolher na cidade, a partir das 20h. Segundo o documento, as pessoas deverão evitar a visitação nos velórios, e os estabelecimentos deverão restringir o público a, no máximo, 10 pessoas por sala. Nesses locais, ficam proibidas aglomerações de visitantes pelas áreas internas e externas e o fornecimento de lanches. Também nesses espaços deverão ser divulgadas orientações para evitar contatos físicos como apertos de mãos, abraços e beijos. O decreto recomenda que, por um período de 15 dias, podendo ser prorrogado, os velórios sejam todos feitos com caixão fechado. As medidas começaram a valer no último sábado (21). O município estipulou também um toque de recolher a partir das 20h, devendo todos os cidadãos estarem com seus documentos pessoais no caso de abordagem após esse horário e apresentarem justificativas nos casos excepcionais. Os estabelecimentos gastronômicos que realizarem atendimento 'delivery' podem passar do horário estipulado, mas também deverão estar portando documentos pessoais e apresentar justificativa no caso de abordagem, de preferência estando uniformizado, com a carteira de trabalho e o veículo identificado de 'delivery'. O decreto também suspendeu atividades do comércio e a realização de eventos festivos, esportivos, religiosos e culturais, como shows,apresentações artísticas, campeonatos esportivos, acampamentos e eventos religiosos. Também foram suspensas na cidade, as atividades das pousadas turísticas, a fim de evitar aglomeração de pessoas vindas de locais com casos suspeitos ou confirmados do coronavírus. Veja outras medidas estabelecidas pelo decreto: Suspensão do funcionamento do comércio lojista, incluindo galerias e camelódromos. A medida não se aplica a supermercados, açougues, padarias, mercearias, postos de combustíveis, farmácias, drogarias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde



Suspensão do funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, carrinhos/trailers de comidas, sorveterias e similares, sendo permitida unicamente a prestação de serviço de entrega em domicílio, devendo os estabelecimentos permanecerem com as portas fechadas para o público presencial;

Restrição de atendimento a clínicas de estética, salões de beleza, manicure, pedicure,

Cabeleireiros e barbeiros, que deverão implantar sistema de atendimento de um cliente por vez, sem sala de espera.

Restrição no horário de atendimento nas lotéricas e serviço bancário limitados a quatro horas diárias, devendo realizar agendamentos e organizar as filas respeitando o espaço de dois metros de distância entre pessoas.

Os estabelecimentos relativos a material de construção poderão manter serviço de venda e fornecimento de bens e materiais mediante contatos remotos, como telefone, e- mails, redes sociais.

As lojas de supermercados deverão manter as filas organizadas de forma que os clientes mantenham entre si uma distância mínima de dois metros;

Os clientes deverão realizar as suas compras com a maior brevidade possível, para viabilizar o abastecimento do maior número de famílias;

Recomenda-se que compareça à loja apenas um membro da família,mantendo em casa, idosos, crianças e outras pessoas vulneráveis;

Fica proibida a realização de qualquer tipo de feira livre no município, incluindo as feiras de produtores rurais, feiras tecnológicas e agropecuárias, leilões e similares.

Escolas ou entidades de cursos profissionalizantes, inclusive os que ministram cursos de informática devem suspender imediatamente suas atividades.

Em transporte por táxi ou motorista de aplicativo, fica proibida utilização do banco dianteiro do passageiro. A parte interna do veículo deverá ser submetida a assepsia após a finalização de cada corrida. Em caso de descumprimento das medidas estabelecidas, a Polícia Militar poderá fazer uso da força para a manutenção da ordem pública.

