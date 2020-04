Saúde 26/04/2020 08:38 PRF apreende mais de meia tonelada de cocaína em Mato Grosso Um carregamento com mais de meia tonelada de cocaína foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga, escondida num fundo falso de um caminhão, seria levada para o interior paulista. O flagrante aconteceu na BR-070, em Campo Verde (MT), na manhã deste sábado (25). Por volta das 11h, equipes da PRF abordaram um caminhão que seguia no sentido Cuiabá (MT). O motorista estava bastante nervoso, o que aumentou a desconfiança dos policiais. Eles iniciaram uma revista mais detalhada e encontraram diversos tabletes da droga. O entorpecente estava escondido em compartimentos do veículo. Havia aproximadamente 510 quilos de cloridrato de cocaína. O condutor acabou confessando que buscou o caminhão carregado com a droga na região de fronteira com a Bolívia. Ele disse ainda que receberia uma quantia em dinheiro para levar o carregamento até Campinas (SP). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Cuiabá.

