Saúde 05/06/2020 18:19 Secretaria de Estado de Saúde emite nota sobre UTI em Alta Floresta O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), esclarece que a gestão estadual envida esforços para ampliar o número de leitos de UTI e enfermaria em diversos municípios do interior – como ocorreu, recentemente, em Alta Floresta. O Hospital Regional inaugurou 10 novos leitos de UTI, que atendem às enfermidades de alta complexidade de toda a região.

Justamente por esse motivo e visando ao melhor atendimento de pacientes com enfermidades que vão além da Covid-19, a gestão estadual reformulou o planejamento, ampliou o número de leitos referenciados para o coronavírus em outros municípios e manteve o Hospital Regional de Alta Floresta como referência para demais casos de alta complexidade.

Isto é, há um grande esforço no sentido de adicionar novos leitos à Rede Estadual, visto que outras ocorrências – como AVC, infarto e acidentes – continuam existindo em meio à pandemia. Contudo, a unidade regional de Alta Floresta dispõe de um leito de estabilização em UTI e 14 leitos clínicos específicos para o tratamento de pacientes com coronavírus.



Neste contexto, é importante frisar que a gestão estadual já ampliou mais de 90 leitos de UTI em todo o Estado e trabalha na ampliação de outros leitos em Mato Grosso.

