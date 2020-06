Saúde 07/06/2020 05:44 Redação I Nativa News COVID-19: Alta Floresta tem 44 casos positivos e 28 pacientes estão recuperados Foto: Reprodução/Internet Com mais quatro caso de coronavírus confirmado no sábado (6), Alta Floresta agora soma 44 casos positivo da doença, sendo três mulheres de 63 anos, 48 anos e 27 anos. e um homem de 59 anos. Logo depois de testarem positivo para a doença, a Secretaria de Saúde de Alta Floresta foi informada e colocou em prática os protocolos de atuação. Conforme a pasta, os quatro pacientes estão em isolamento domiciliar e a equipe da Vigilância Epidemiológica faz o monitoramento dos pacientes e com quem eles mantiveram contato. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde informa que Alta Floresta já registrou 322 notificações de síndromes gripais das quais 84 casos são suspeitos de coronavírus, 116 descartados, 78 casos excluídos e 44 casos são confirmados, destes 12 leves, 01 moderado, com 28 casos que evoluiu para cura e 03 óbitos. Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde. O código penal prevê que quem descumprir orientação pode ser até detido. O artigo 268 diz que infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa resulta em pena de detenção de um mês a um ano e multa.

