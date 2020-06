Saúde 13/06/2020 19:33 Ana Lazarini | SES Sábado (13): Mato Grosso registra 5.739 casos e 199 óbitos por Covid-19 Foto por: Tchélo Figueiredo | Secom-MT A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde deste sábado (13.06), 5.739 casos confirmados por Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 199 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. As 18 mortes mais recentes envolveram residentes de Cuiabá, Pedra Preta, Poconé, Várzea Grande, Água Boa, Sinop e Primavera do Leste. Dentre os 20 municípios com maior número de casos de Covid-19, estão Cuiabá (1.657), Várzea Grande (492), Rondonópolis (451), Primavera do Leste (240), Tangará da Serra (214), Confresa (191), Sorriso (188), Lucas do Rio Verde (163), Sinop (161), Campo Verde (134), Nova Mutum (130), Barra do Garças (106), Alta Floresta (99), Pontes e Lacerda (81), Querência (67), Cáceres (60), Jaciara (59), Campo Novo do Parecis (57), Sapezal (52) e Rosário Oeste (52). A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada no Boletim anexado ao final desta matéria. Nas últimas 24 horas, surgiram 353 novas confirmações em Mato Grosso. A área técnica da SES ainda esclareceu que foram corrigidas quatro ocorrências de duplicidade no sistema. Além disso, uma notificação anteriormente contabilizada em Água Boa foi reposicionada para Querência; outra de Santo Antônio do Leste foi para Santo Antônio de Leverger; e uma de Nossa Senhora do Livramento foi para Cuiabá. Todas essas mudanças foram realizadas considerando o município de residência dos pacientes. Dos 5.739 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 3.253 estão em isolamento domiciliar e 2.042 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 165 internações em UTI e 153 em enfermaria. Isto é, a taxa de ocupação está em 70,8% para UTIs e em 18,7% para enfermarias. Considerando o número total de casos em Mato Grosso, 50,3% dos diagnosticados são do sexo feminino e 49,7% masculino; além disso, 1.576 pacientes têm faixa-etária entre 31 a 40 anos. O documento ainda aponta que um total de 11.133 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 972 amostras em análise laboratorial. Os pacientes são devidamente acompanhados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica do Estado e dos municípios. Mais informações estão detalhadas na Nota Informativa divulgada diariamente pela SES disponível neste link, a partir das 17h. Cenário nacional Nesta sábado (13), o Governo Federal confirmou 850.514 casos da Covid-19 no Brasil e 42.720 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, o país contabilizava 41.828 mortes e 828.810 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde. O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão: - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

