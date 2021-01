Saúde 13/01/2021 10:57 Conselho Municipal de Saúde de AF divulga nota sobre efeitos da pandemia e recomendações relativas a COVID-19 O Conselho de Saúde de Alta Floresta através do seu presidente, Edimar Silva, publicou nota com o objetivo de prestar solidariedade a todos aqueles que estão sofrendo os efeitos graves da pandemia que assola a população mundial, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos. “Aos quais externamos os nossos mais sinceros sentimentos, já aos hospitalizados desejamos uma rápida e pronta recuperação”, diz o presidente. Na ausência de vacina ou medicamentos comprovadamente eficazes, as intervenções não farmacêuticas se tornam a estratégia de resposta mais importante. Estas são intervenções comunitárias que visam reduzir o impacto da doença e a velocidade de transmissão do vírus na comunidade para, desta forma, retardar e diminuir a progressão da epidemia. Além disso, atrasam o pico da epidemia ao tempo em que reduzem a altura do pico, permitindo uma melhor distribuição dos casos ao longo do tempo e evitando assim o esgotamento dos serviços de saúde. Conforme o presidente, considerando o cenário epidemiológico da Pandemia pelo Coronavírus e em conformidade com as orientações dadas pelo Ministério da Saúde, às Secretarias de Saúde dos Municípios a adoção das seguintes medidas: – Idosos e doentes crônicos: recomendar restrição de contato social (viagens, cinema, shoppings, shows e locais com aglomeração) e também, quando possível, o controle das comorbidades existentes, como controle da hipertensão, diabetes, etc. – Unidade Básica ou consultórios: pacientes identificados com Síndrome Respiratória Aguda Grave, devem ser encaminhados aos serviços de urgência/emergência ou hospitalares de referência na Unidade Federada, conforme plano de contingência local; – Reduzir o deslocamento laboral: incentivar a realização de reuniões virtuais, cancelar viagens não essenciais, trabalho remoto; – Reduzir o fluxo urbano: estimular a adoção de horários alternativos dos trabalhadores para redução em horários de pico, escalas diferenciadas quando possível; – Regime de trabalho: estimular o trabalho de setores administrativos ou similares, para que ocorram em horários alternativos ou escala, reuniões virtuais e trabalho remoto, quando possível; – Evitar eventos com aglomeração – governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração de pessoas. Considerar a possibilidade de adiar ou cancelar e não sendo possível, recomenda-se que o evento ocorra virtualmente e sem plateia ou público, evitando a concentração de pessoas durante a fase pré e durante o pico de maior transmissibilidade. “Nunca é demais enfatizar, que a diminuição da propagação da pandemia depende de cada cidadão de Alta Floresta, fazendo o uso de máscaras, adotando medidas de higienização que são amplamente divulgados, além do distanciamento social, sendo imprescindível o isolamento social dos casos suspeitos. Ademais, é dever do poder público priorizar a saúde e dar acesso a todo cidadão neste momento, mas não podemos deixar de fazer nossa parte como munícipes”, diz. Todas essas recomendações são baseadas nas organizações de saúde nacional e internacional. “Nós do Conselho Municipal de Saúde estamos sempre cobrando dos poderes constituídos o melhor para a nossa população, não se furtando de todas as opções a nosso alcance para minorar os efeitos dessa pandemia, em defesa da vida e da saúde pública”, pontuou.

Veja também sobre Conselho Municipal de Saúde Alta Floresta efeitos da pandemia Voltar + Saúde