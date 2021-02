Saúde 20/02/2021 06:13 Guilherme Renke I EU ATLETA Síndrome pós-Covid: exercícios, nutrição e respiração na recuperação A infecção pelo novo coronavírus tem deixado sequelas em muitos pacientes: médico Guilherme Renke explica sintomas e como ajudar o sistema imunológico a combatê-los Foto: Istock Getty Images A maioria das pessoas que são infectadas pelo novo coronavírus e passaram pela Covid-19 se recupera em algumas semanas. Mas alguns meses depois, mesmo entre aqueles que tiveram versões leves da doença, muitos continuam a lutar contra os sintomas após a recuperação inicial. O fenômeno é chamado de “Síndrome Pós-COVID-19”. dosos e pessoas com muitas condições médicas graves têm maior probabilidade de apresentar sintomas persistentes de COVID-19, mas mesmo as pessoas jovens e saudáveis podem sentir indisposição por semanas a meses após a infecção. Os sinais e sintomas mais comuns que perduram ao longo do tempo incluem: Fadiga

Falta de ar

Tosse

Dor nas articulações

Dor no peito

Dor muscular ou dor de cabeça

Batimento cardíaco rápido ou acelerado

Perda de olfato ou paladar

Problemas de memória, concentração ou sono

Erupção cutânea ou queda de cabelo Embora os pulmões sejam definitivamente o primeiro órgão-alvo da infecção por SARS-CoV-2, evidências acumuladas indicam que o vírus pode se espalhar para muitos órgãos diferentes, incluindo o coração, vasos sanguíneos, rins, intestino e cérebro. Por esse motivo, uma abordagem multidisciplinar torna-se crucial para a avaliação e o acompanhamento dos pacientes com Covid-19. Não se sabe por que a recuperação de algumas pessoas é prolongada. A presença persistente do vírus no sangue devido a uma resposta fraca ou ausente de anticorpos, recidiva ou reinfecção, reações inflamatórias e outras reações imunológicas, descondicionamento e fatores mentais, como estresse pós-traumático, podem contribuir. Sequelas respiratórias, musculoesqueléticas e neuropsiquiátricas de longo prazo foram descritas para outros coronavírus (SARS e MERS), e estas têm paralelos fisiopatológicos com Covid-19 pós-aguda. Ainda não temos evidências robustas para a recuperação de cada sintoma, mas a ciência já mostrou algumas técnicas e manejo clínico e nutricional que podem contribuir para a recuperação do organismo pós-infecção pelo Covid-19. Vamos abordar algumas delas, como técnicas de respiração, retomada de exercícios físicos e nutrição para fortalecimento da imunidade. Técnicas de respiração Cerca de 80% do trabalho respiratório é feito pelo diafragma. Após a doença ou o descondicionamento geral, o padrão respiratório pode ser alterado, com redução do movimento diafragmático e maior utilização dos músculos acessórios de pescoço e ombro. Isso resulta em respiração superficial, aumentando a fadiga e a falta de ar, e maior gasto de energia. Técnicas de “controle respiratório” visam normalizar os padrões respiratórios e aumentar a eficiência dos músculos respiratórios (incluindo o diafragma), resultando em menos gasto de energia, menos irritação das vias aéreas, fadiga reduzida e melhora da falta de ar. Uma das técnicas usadas para o controle da respiração é a seguinte: O paciente deve sentar-se em uma posição apoiada e inspirar e expirar lentamente, de preferência inspirando pelo nariz e expirando pela boca, enquanto relaxa o peito e os ombros e permite que a barriga se eleve;

Objetivo deve ser uma relação inspiração / expiração de 1:2 (ou seja, leve o dobro do tempo da inspiração na expiração: se inspirou por 5 segundos, expire por 10 segundos, por exemplo);

Essa técnica pode ser usada com frequência ao longo do dia, em intervalos de 5 a 10 minutos (ou mais, se for útil). Diversas são as técnicas usadas como estratégias para controlar os padrões de respiração e falta de ar dos pacientes, mas requerem aconselhamento especializado para identificar qual é mais adequada para cada paciente. Yoga pode ser uma grande aliada para ajudar na respiração, Retomada de exercícios físicos Exercícios físicos moderados podem ser grandes aliados na recuperação. Todavia, é importante ressaltar que o retorno deve ser gradual e de preferência com acompanhamento de profissionais habilitados, tanto médico como profissional de educação física. Cada caso impõe recomendações diferentes. Para pessoas com sintomas sanguíneos, é recomendado começar com exercícios de baixa intensidade e logo diminuir o sedentarismo, pois reduzirá os riscos de formação de coágulos sanguíneos.

Já aqueles que apresentaram sintomas respiratórios como pneumonia devem descansar por pelo menos uma semana após o desaparecimento total dos sintomas, retornando gradualmente à atividade física com ênfase no monitoramento da respiração.

Pessoas com sintomas cardíacos devem ser monitorados ainda mais de perto neste retorno à atividade física. Algumas das orientações ao retorno de atividades físicas, baseadas em evidências científicas indiretas, são: Sintomas muito leves: limite a atividade a caminhada lenta ou equivalente nos primeiros dias. Aumente os períodos de descanso se os sintomas piorarem. Evite treinamento de alta intensidade nas primeiras semanas. Sintomas persistentes (como fadiga, tosse, falta de ar, febre): limite a atividade a 60% da frequência cardíaca máxima até duas a três semanas após a resolução dos sintomas. Pacientes que necessitaram de oxigênio precisam de avaliação respiratória antes de retomar o exercício. Pacientes que tiveram envolvimento cardíaco precisam de avaliação cardíaca antes de retomar. É muito importante ouvir o seu corpo e ter uma retomada de exercícios físicos mais lenta e gradual. Mas lembre-se que no tempo ideal, é fundamental o seu retorno! + Se estiver doente, não malhe: repouso é fundamental Nutrição: aliada ou vilã da recuperação A dieta ocidental típica consiste em grandes quantidades de gordura saturada, carboidratos refinados e açúcares e baixos níveis de fibras, gorduras insaturadas e antioxidantes. Esse padrão alimentar leva a uma toxicidade, induzindo a um estado inflamatório crônico, um vilão na recuperação da infecção pelo Covid-19, pois levará a um sistema imune menos competente. Essa inflamação crônica pode ser um dos contribuintes para implicações na função neurológica. Numa pessoa que já tem certo grau de neuroinflamação, o combate do sistema imune à infecção pelo Covid-19 pode exacerbar essa neuroinflamação, levando a sintomatologias como problemas de memória, concentração ou sono. Já o consumo de grandes quantidades de fibras, grãos inteiros, gorduras insaturadas e antioxidantes mostrou aumentar a função imunológica. Na verdade, estudos mostram que consumir alimentos saudáveis tem um efeito antiinflamatório rápido, podendo ser um grande aliado na recuperação. Ou seja, o ideal é investir no consumo de frutas e verduras variadas. Foi estabelecido que o sistema imunológico integrado e complexo precisa de vários micronutrientes específicos, incluindo vitaminas A, D, C, E, B6 e B12, folato, zinco, ferro, cobre e selênio, que desempenham papéis vitais, muitas vezes sinérgicos em cada estágio da resposta imune. A ingestão inadequada de micronutrientes na dieta e a necessidade aumentada em situações como infecção e estresse diminuem ainda mais os estoques no corpo. Embora existam dados contraditórios, as evidências disponíveis indicam que a suplementação de micronutrientes com funções de suporte imunológico pode modular a função imunológica e reduzir o risco de infecção e/ou sua gravidade. Os micronutrientes com as evidências mais fortes de suporte imunológico são as vitaminas C e D e o zinco. Infelizmente a ingestão alimentar de micronutrientes é inadequada em todo o mundo, inclusive em países industrializados, o que pode aumentar o risco de infecção e piora na recuperação. Além disso, evidências crescentes mostram que o aumento da ingestão de alguns micronutrientes pode ajudar a maximizar a função imunológica e, assim, melhorar a resistência à infecção. Não podemos mais deixar de lado a nutrição. Percebe-se que uma equipe multidisciplinar é importante para a recuperação de pessoas que, após terem vencido a Covid-19, ainda apresentam sintomas, os quais podem afetar muito sua qualidade de vida. Se você vem sofrendo com alguns desses sintomas, invista em profissionais qualificados para auxiliar nessa recuperação.

