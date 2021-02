Saúde 28/02/2021 07:13 Pacu e tambaqui podem portar "doença da urina preta" que paralisa pessoas, diz médico cuiabano A Síndrome de Haff, conhecida com doença da urina preta, é causada pela ingestão de peixes ou crustáceos contaminados, e pode deixar as pessoas paralisadas devido à degradação dos músculos. Ao Repórter MT, o médico da família, Werley Peres, explicou que Mato Grosso não está imune ao Haff, visto que o Pacu-manteiga o Tambaqui podem portar a toxina. “Uma das causas da doença é a contaminação por uma toxina, que está em um peixe portador. Aqui da nossa fauna aquática é o pacu-manteiga e o tambaqui. É uma doença que tem uma evolução muito rápida”, disse o médico. Werley detalha que os sintomas começam com um quadro de dor intensa, rigidez muscular, de forma repentina, perda de força, dormência e urina escura. Se o paciente apresentar insuficiência renal, a urina pode ficar marrom ou cor de café. “Outro detalhe é que a enzima, que causa a contaminação do peixe, não é destruída com calor. Então, mesmo que você cozinhe, ou frite bem o peixe, se ele estiver contaminado não adianta nada”, aponta. Como Previnir O médico ressalta que não há motivo para pânico, ou para deixar de comer peixe, pois, a Haff é rara. No entanto, simples cuidados podem ajudar, já que a toxina é silenciosa.

“A toxina não dá gosto ou cheiro no peixe, à pessoa come e está achando que está tudo normal. O problema é esse”, frisa. Diante desta variante, o médico aconselha sempre adquirir o peixe em lugares de referência para não comprar carne duvidosa. O ideal é comprar sempre de um mesmo lugar, o qual o cliente já sabe a procedência. O que é a Síndrome de Haff? A doença é causada pela ingestão de pescado contaminado por uma toxina capaz de causar necrose muscular, ou seja, a degradação dos músculos. Outros sintomas da doença são decorrentes desse quadro. A síndrome está associada ao consumo de peixes como arabaiana, conhecido como olho de boi, e badejo. A forma como o animal é contaminado pela toxina que provoca a doença, no entanto, não é consenso entre especialistas. Alguns infectologistas dizem que a toxina é gerada pelo mau acondicionamento do pescado, mas outros afirmam que a toxina vem de algas consumidas pelo animal.

