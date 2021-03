Saúde 02/03/2021 13:14 Telessaúde tem web aulas sobre práticas saudáveis, obesidade e teste para Covid-19 om a proposta de capacitar profissionais da Atenção Primária em Saúde e estudantes da área da saúde pública e privada para aprimorar a assistência prestada à população, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), por meio do programa Telessaúde, realizará uma série de web aulas no mês de março. Na terça-feira (02.03), às 16h (horário local), ocorre a primeira web aula do mês em que é celebrado o março azul-marinho. A Farmacêutica, Mestra em avaliação de Tecnologias em Saúde e coordenadora de equipe do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário do Rio de Janeiro, Vanessa da Silva Gomes, ministrará um módulo sobre práticas de saúde baseadas em evidências. A web aula seguinte será na quarta-feira (03.03), às 16h (horário local), e abordará “Obesidade e Excesso de Peso: situação alimentar e nutricional no Brasil”. Ficará à frente da temática a nutricionista Jane Taveira. Na quinta-feira (04.03) ocorrerá uma web aula sobre teste para a Covid-19, em que os profissionais de saúde vão aprender quando pedir e como interpretar o teste. A aula será ministrada pela Professora Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e diretora médica do Laboratório Alta e Cedic-Cedilab, doutora Natasha Slhessarenko. Outras webs aulas A programação do mês continua com outras oito webs aulas. São elas: 09.03 às 16h - Estratégias e experiências inovadoras para o rastreamento do câncer do colo do útero; 11.03 às 16h - Abordagem integrada da hipertensão na gestação na atenção primária; 16.03 às 16h - Luto gestacional e neotanal: acolhimento e cuidado na rede assistencial; 17.03 às 10h - Associação entre periodontite e a severidade da Covid-19; 18.03 às 16h - Câncer de cólon e reto: diagnóstico precoce e qualidade de vida; 24.03 às 10h - Prisões livres de tuberculose em Mato Grosso; 25.03 às 16h - Bioética na odontologia; 31.03 às 16h - Consumo sustentável em aleitamento materno. Os interessados em participar das aulas podem acessar o canal do Tele Educa MT no YouTube 15 minutos antes do início das respectivas transmissões e se inscreverem gratuitamente. Após cada curso, os participantes receberão um certificado equivalente à 2h/aula. Durante a transmissão das web aulas, os participantes poderão registrar presença apontando a câmera do celular para o QR Code das imagens utilizadas para divulgação dos encontros. A agenda completa do mês e mais informações podem ser acessadas no site www.telessaude.mt.gov.br

