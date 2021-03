Saúde 03/03/2021 05:07 Alexandre Guimarães | Assessoria de Imprensa/DPMT Defensoria e DPU recomendam que Ministério da Saúde reabilite leitos de UTI para pacientes com Covid em 15 dias União desabilitou leitos de UTI em Mato Grosso com a queda no número de casos de Covid, a partir de setembro do ano passado; taxa de ocupação de leitos de UTI está próxima a 90% no estado; governador Mauro Mendes anunciou novas medidas restritivas ontem para conter avanço da pandemia - Foto por: Divulgação Em recomendação conjunta enviada hoje (2 de março) ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a Defensoria Pública de Mato Grosso (DPMT) e a Defensoria Pública da União (DPU) solicitaram, no prazo de 15 dias, a reabilitação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19 no estado. “É uma ação estratégica para ajudar o Estado de Mato Grosso a garantir o direito à saúde à população. Devido ao novo pico da pandemia que estamos vivenciando, que tende a piorar nos próximos dias, precisamos da reabilitação desses leitos para não colapsar ou diminuir a possibilidade de colapso do sistema de saúde que ocorrerá, fatalmente, em meados de março”, afirmou o defensor público estadual Fábio Barbosa. Na tarde de ontem (1º de março), o governador Mauro Mendes anunciou a implementação de novas medidas restritivas, como toque de recolher das 21h às 5h, fechamento do comércio depois das 19h nos dias úteis, além de multa de R$ 180 para quem desrespeitar o decreto, para conter o avanço da pandemia em Mato Grosso – a rede pública de saúde está com cerca de 88% dos leitos de UTI ocupados. “Os números já são assustadores, estamos quase chegando a 90% de ocupação de leitos de UTI. É preocupante porque em outras Unidades da Federação está mais ou menos na mesma toada, ou seja, os outros estados também estão com leitos chegando ao limite. Isso é muito ruim porque vai haver uma coincidência de colapso em todos os estados e não teríamos nem para onde encaminhar os pacientes, como ocorreu em Manaus em janeiro”, alertou Barbosa. As novas medidas restritivas valem a partir de hoje (2 de março) para todos os 141 municípios do estado e devem durar pelo menos 15 dias. A Polícia Militar está autorizada a agir para dispersar aglomerações, até mesmo em bares e restaurantes. O governador também confirmou que está empenhado na aquisição de vacinas – ao lado de outros governadores, Mendes visitou hoje a fábrica da empresa responsável pela fabricação da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19. Clique aqui para saber mais sobre as novas medidas restritivas em Mato Grosso. Leitos de UTI – Segundo o coordenador do Grupo Estratégico em Direitos Coletivos em Saúde Pública (Gaedic Saúde) da DPMT, com a queda no número de internações de pacientes com Covid em 2020, os leitos de UTI custeados pela União foram gradualmente sendo desabilitados. “Começou em agosto, depois em setembro, outubro, novembro e terminou no decorrer do mês de dezembro. Naquele momento, os números da pandemia estavam em declive. Se baixar os índices de ocupação de leitos é motivo para descredenciar, agora que voltamos a ter um pico, então, no mesmo raciocínio, temos motivos para credenciar os leitos novamente”, sustentou Barbosa. O objetivo das recomendações da Defensoria Pública Estadual e da DPU é agir preventivamente para evitar uma tragédia anunciada. “A nossa ideia é tentar diminuir esse caos, abrir os olhos, num período ainda possível, numa situação preventiva, porque não adianta nada depois, quando atingirmos 100% de ocupação dos leitos. Por isso, já estamos notificando antes”, explicou o defensor. Caso o Ministério da Saúde não cumpra as recomendações, as Defensorias Públicas Estadual e da União podem buscar a Justiça para garantir a reabilitação dos leitos. “Em um momento de grave crise em todo o país, em que o Estado de Mato Grosso está com os leitos de UTI com quase 90% de ocupação, é fundamental uma atuação conjunta da DPU e da DPMT para garantir que a União possa proceder a reabilitação dos leitos de UTI nesse momento tão grave da pandemia. Caso a União não proceda a reabilitação, iremos tomar todas as medidas jurídicas cabíveis para que isso ocorra”, ressaltou o defensor público federal Renan Sotto Mayor. Outras recomendações – A DPU e a DPMT também requisitaram, em igual prazo, a cópia dos procedimentos administrativos, na íntegra, que resultaram na decisão de desabilitar os leitos de UTI adultos, que seja indicado o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde para a reabilitação dos leitos de UTI em Mato Grosso, além do envio de um relatório com as providências técnicas que serão adotadas para a implementação das medidas recomendadas ou outra solução a ser executada. O ofício recomendatório, apesar de caráter não vinculativo, é relevante meio extrajudicial de prevenção de ações judiciais, torna inequívoca a demonstração da consciência das possíveis ilicitudes apontadas, constitui em mora o destinatário quanto às providencias requisitadas e serve como elemento probatório em ações judiciais. Ainda assim, as instituições signatárias afirmam que estão abertas ao diálogo e à construção de soluções para o enfrentamento à pandemia em Mato Grosso. Signatários – O documento, protocolado nesta terça-feira (2 de março) junto ao Ministério da Saúde, é assinado pelo defensor público-geral de Mato Grosso, Clodoaldo Queiroz, pelo coordenador do Grupo Estratégico em Direitos Coletivos em Saúde Pública (Gaedic Saúde), defensor público estadual Fábio Barbosa, pelo defensor público-geral federal, Daniel Alves Pereira, pelo defensor nacional de direitos humanos, Atanasio Lucero Júnior, e pelo defensor regional de direitos humano e defensor público federal, Renan Sotto Mayor.

Voltar + Saúde