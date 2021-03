Saúde 13/03/2021 04:27 Estadão Conteúdo Anvisa aprova 1º medicamento contra covid-19 no Brasil Antiviral remdesivir é indicado em casos mais graves da doença Foto: Reuters A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira (12) o registro do primeiro medicamento que terá em bula a recomendação para o tratamento da covid-19, o antiviral remdesivir.De acordo com o gerente-geral de Medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, apesar de haver muita discussão sobre o uso do medicamento, a decisão foi tomada com base em "qualidade, segurança e eficácia". O medicamento aprovado é indicado em casos mais graves da doença, nos quais os pacientes se encontram hospitalizados e entubados. A Anvisa também anunciou nesta sexta-feira, 12, o registro da vacina de Oxford/AstraZeneca, contra a covid-19, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A decisão permite a entrega do produto que tem etapa de fabricação no País. Antes, a Anvisa já havia autorizado o uso emergencial do mesmo produto, mas fabricado pelo Instituto Serum, da Índia. O registro não permite a venda ao setor privado, pois a Fiocruz tem apenas o Sistema Único de Saúde (SUS) e organismos multilaterais como clientes.

Voltar + Saúde