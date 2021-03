Saúde 15/03/2021 19:25 Com 86 mortes em 24h, MT tem novo recorde de óbitos da pandemia Mato Grosso registrou 86 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, como apontam dados do painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O número representa um novo recorde diário de óbitos pela doença. Conforme dados do painel desta segunda-feira (15), o estado notificou 6.456 mortes e mais de 274,7 mil contágios. Do número total de ocorrências registradas, cerca de 253,8 mil pessoas infectadas se recuperaram. Ainda segundo o painel, mais de 1,8 mil pessoas estão internadas tratando a doença. O estado segue com a ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em alta, apontando o colapso no sistema de saúde. Paralelamente, o índice de uso de enfermarias também está em alta, com 66% dos leitos ocupados. Até o momento, o Brasil registrou mais de 11,4 milhões de contágios, dos quais em cerca de 278,2 mil casos as vítimas não resistiram e morreram por complicações da doença.

