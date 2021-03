Saúde 18/03/2021 10:38 Nortão Online Colapso no hospital de Colíder: ambulâncias com pacientes fazem fila e unidade não tem leitos O hospital regional de Colíder colapsou ontem e a falta de leitos acabou virando caso de polícia. Pelo menos três ambulâncias de outros municípios chegaram com pacientes e formaram uma fila na frente do Pronto Atendimento do hospital. Superlotado diante da segunda onda do Covid-19, o hospital que atende pacientes de vários municípios do Nortão, não está suportando a alta demanda. A responsável por uma ambulância de Nova Santa Helena que transportava uma paciente de 54 anos, acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Segundo ela, chegou na unidade por volta das 17h e até às 20:30h, a paciente permanecia dentro da ambulância, sem nenhum atendimento médico. A terrível situação não ocorre somente em Colíder. Mato Grosso enfrenta o pior momento da pandemia da covid-19 e faltam leitos em vários municípios. A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Central de Regulação de Urgência e Emergência (Crue), informou que Mato Grosso registra, nesta quarta-feira (17), 144 pessoas infectadas pela covid-19 à espera de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Em meio à segunda onda do vírus, o estado está com o sistema de saúde colapsado, com falta de leitos tanto em unidades públicas quanto privadas. Até o fechamento desta matéria, a reportagem ainda não conseguiu falar com a diretoria do hospital regional.

