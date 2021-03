Saúde 19/03/2021 12:55 Vacinação de idosos em Colíder prossegue com a chegada de novas doses A vacinação contra a Covid-19 continua sendo realizada em Colíder. Nesta quinta-feira (18), o município recebeu novas doses da vacina. De acordo com a coordenadora de Vacinação Giseli Oliveira, com essas doses, as equipes vão terminar a vacinação de idosos de 80 anos acima e iniciar a vacinação nos idosos de 75 a 79 anos. Os idosos que pertencem a essa faixa etária, serão avisados pelos agentes de saúde, mas se não for, devem entrar em contato com o seu PSF de referência para agendar a vacinação. Foram recebidas ontem, 690 doses, sendo 345 para segunda dose e 345 para primeira dose.

