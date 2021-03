Saúde 22/03/2021 09:06 Governo anuncia na terça-feira (23) novas medidas para conter a Covid-19 Executivo Estadual mantém diálogo permanente com todos os Poderes, setor produtivo e sociedade civil organizada para que se chegue a uma proposta que surta impacto na desaceleração da transmissão do vírus Palácio Paiaguás - Foto por: Michel Alvim - SECOM/MT O Governo de Mato Grosso deve anunciar até terça-feira (23.03) quais serão as novas medidas para conter os avanços da Covid-19, que serão adotadas em todo o Estado. O diálogo permanente com todos os Poderes, setor produtivo e sociedade civil organizada está permitindo que se chegue a uma proposta que surta impacto na desaceleração da transmissão do vírus. O consenso entre os setores e o Governo é de que há a necessidade urgente de se tomar medidas mais efetivas. Por isso, as novas ações deverão ter início na próxima sexta-feira, dia 26 de março. Todas as informações sobre vigência e como irá funcionar serão divulgadas nesta terça-feira.

