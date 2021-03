Saúde 24/03/2021 07:09 RAUL BRADOCK I REPORTERMT Governador Mauro Mendes lamenta decisão da Assembleia: É preciso salvar vidas Governador se pronunciou em vídeo, após a Assembleia Legislativa barrar >feriadão> de 10 dias em Mato Grosso. O governador Mauro Mendes (DEM) lamentou a decisão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT), que barrou o projeto do Executivo que previa um ‘feriadão’ prolongado no estado, nesta terça-feira (23). Mauro afirmou que sabe o que os empresários estão passando, por também ser do setor empresarial e que o momento é de preservar vidas. “Lamento, sou empresário, vim do mundo empresarial e conheço a realidade de todos aqueles que estão trabalhando. Porém, salvar vidas é a maior prioridade neste momento. Os empregos serão preservados, as empresas vão sobreviver e nós vamos ajudar”, afirma o governador. No mesmo vídeo, o governador afirmou que fará valer outro projeto, que foi aprovado pela AL e que prevê multas severas para quem promover aglomerações ou desrespeitar as medidas do governo contra a covid-19. “Ao mesmo tempo, aprovamos uma lei que vai poder aumentar as penalidades para quem descumprir o decreto e nós vamos, lamentavelmente, aplicar as duras penas dessa lei. Pedimos a população que nos ajude a salvar vidas, esse é o nosso propósito”, afirma Mendes. O endurecimento das regras são: Aumento em 3 vezes o valor da multa; interdição do estabelecimento comercial e também a ‘condução’ coercitiva em casos de reincidência na quebra das normas de combate a covid-19. Ao final das declarações, o governador reafirmou contar com a atitude de cada morador, para combater o avanço da doença. “Faça sua parte, o distanciamento não é tão difícil. Seguir as regras de segurança não custa muito e isso pode salvar a vida de alguém que você conhece ou que vive com você. Vamos todos trabalhar nesse sentido e juntos vencer esse vírus”, pediu.

