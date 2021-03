Mato Grosso é terceiro estado com pior índice de vacinação do país

Com recorde de mortes e alta ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Mato Grosso é o terceiro estado que menos vacinou contra a covid-19 no país, de acordo com dados divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, nesta quinta-feira (25). Com 4,04%, o estado fica na frente apenas de Rondônia, com 3,93%, e Pará, com 3,72% da população imunizada.



Os dados do consórcio são obtidos por meio das secretarias de saúde dos estados. Junto com a lentidão da vacinação, Mato Grosso também enfrenta colapso na saúde, já que também é um dos estados com maior taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do país.

Até o momento, 142.561 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Outras 59.709 foram imunizadas com a segunda dose. Cerca de 3,5 milhões de mato-grossenses ainda aguardam a vacina.



A lentidão da vacinação ficou pior com a suspensão da campanha em Cuiabá, pois o site de cadastro saiu do ar. Filas com idosos se formaram no Centro de Eventos do Pantanal. Segundo a prefeitura, a vacinação será retomada na sexta-feira (26), e o site caiu por conta de uma fake news, que gerou muitos acessos no domínio.



Colapso na saúde

Segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) da última quarta-feira (24), a ocupação dos leitos de UTI chegou a 97%. Fora o colapso nas unidades de saúde, Mato Grosso se mantém como o pior Estado no ranking da Inloco, que mede a adesão da população ao distanciamento social, medida fundamental para redução do contágio da covid-19 e, por consequência, o número de mortes.



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reforçou a necessidade de medidas mais restritivas, como o lockdown, para estados com alerta crítico para a pandemia da covid-19. A recomendação se aplica a Mato Grosso, que tem registrado números recorde de mortes pela doença.



A Fiocruz alerta para, além da rápida elevação dos casos e mortes pela doença, a alta taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no país. Em Mato Grosso, 98% das UTI’s para covid da rede pública estavam ocupadas na quarta-feira (24), 7.033 mortes foram causadas pela doença e 292.842 pessoas ficaram doentes. Na rede particular, a lotação dos leitos de enfermaria e UTI está em quase 100%.