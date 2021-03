Saúde 27/03/2021 19:01 MT - Mais 50 mortes e 1.396 casos de Covid em 24h; taxa de UTI é 96% A Secretaria de Saúde notificou, até a tarde deste sábado (27), 301.454 casos confirmados da Covid em MT Nas últimas 24 horas, Mato Grosso teve mais 50 mortes causadas pelo coronavírus, segundo notificação da Secretaria de Estado da Saúde. Nesse mesmo período, foram notificadas 1.396 novas confirmações de casos da doença no Estado. A taxa de ocupação está em 96,69% para UTIs adulto e em 63% para enfermarias adulto. Até agora, no total, a doença já matou 7.305 pessoas, desde o começo da pandemia, em março de 2020. A Secretaria de Saúde notificou, até a tarde deste sábado (27), 301.454 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (64.883), Rondonópolis (23.090), Várzea Grande (19.377), Sinop (15.090), Sorriso (11.437), Tangará da Serra (10.760), Lucas do Rio Verde (10.153), Primavera do Leste (8.808), Cáceres (6.576) e Alta Floresta (5.786). Dos 301.454 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 15.658 pessoas estão em isolamento domiciliar e 276.268 estão recuperadas. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 496 internações em UTIs públicas e 525 enfermarias públicas. Um total de 262.651 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT). Atualmente, restam 2.157 amostras em análise laboratorial.

