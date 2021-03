Saúde 29/03/2021 17:46 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital 2,2 MIL CASOS EM 1 DIA: Com hospitais lotados, MT tem 115 mortes pela covid em 24h Em meio ao colapso do sistema de saúde, com registro de hospitais superlotados há semanas, Mato Grosso notificou 115 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que o estado registrou mais de 7,4 mil óbitos até a tarde desta segunda-feira (29). Conforme a pasta, Mato Grosso ultrapassou os 304,4 mil contágios pela doença, dos quais 2,2 mil casos foram notificados neste novo boletim. Do total de infecções registradas, mais de 279,7 mil pessoas se recuperaram do vírus. Hoje, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva é de 96,6%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 61%. Ambas as taxas têm se mantido em alta há algumas semanas, mesmo com habilitação de novas UTIs. Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande lideram o ranking de cidades mato-grossenses em número de contágios. Contudo, municípios do interior como Cáceres, Lucas do Rio Verde, Primavera do leste e Tangará da Serra também estão entre os 10 mais afetados pela pandemia em Mato Grosso. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil notificou mais de 12,5 milhões de contágios, dos quais em cerca de 312,2 mil casos as vítimas morreram em virtude de complicações da doença.

