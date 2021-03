Saúde 30/03/2021 06:46 Governo de MT já distribuiu 99,5% das doses recebidas; veja quanto cada município aplicou Estado recebe doses do Governo Federal e faz a logística de distribuição; aplicação é responsabilidade das prefeituras O Governo de Mato Grosso já distribuiu aos 141 municípios 99,5% de todas as doses das vacinas contra a covid-19 recebidas até o momento pelo Ministério da Saúde. Após a distribuição, cabe a cada município organizar o agendamento e a aplicação das vacinas nos grupos prioritários, que atualmente englobam as fases 1 e 2 definidas pelo Governo Federal. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Estado recebeu 447.960 doses até esta segunda-feira (29.03) e já distribuiu 445.995 (99,5%). Essas 445.995 doses já foram disponibilizadas de forma célere aos 14 Escritórios Regionais de Saúde espalhados por todo o estado, para que cada município promova a retirada. Desse total, foram retiradas pelos municípios 373.291 doses. As prefeituras já aplicaram 220.794 (59,15%), sendo 158.240 como primeiras doses e 61.901 como segundas doses - confira o ranking de aplicação ao final da matéria. Na força-tarefa de vacinação, cabe ao Governo do Estado fazer a logística de distribuição, que é definida pela Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT), composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). A escolta dos materiais até os 14 polos de distribuição é feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), além das Polícias Federal e Rodoviária Federal e o Ministério da Defesa. Em alguns casos onde há necessidade, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) disponibiliza sua frota aérea para dar celeridade à distribuição. É importante ressaltar que é o Governo Federal que define o total de doses que cada estado recebe. Essa definição ocorre de acordo com a quantidade de pessoas que pertencem aos grupos prioritários, e não pela quantidade total da população. Ou seja, estados com maior número de idosos e profissionais de saúde recebem mais vacinas nesse primeiro momento. Confira o ranking de vacinação dos 141 municípios de Mato Grosso: Município Doses entregues pelo Estado ao município Doses aplicadas pelo município Eficiência de Aplicação Gaúcha do Norte* 488 1.941 *397,75% São Félix do Araguaia* 1.148 4.204 *366,20% Alto Boa Vista* 514 1.168 *227,24% Água Boa* 2.118 2.657 *125,45% Colíder* 3.896 4.678 *120,07% Juína* 4.296 4.286 *99,77% Nova Guarita 742 710 95,69% Santo Antônio do Leste 334 295 88,32% Sorriso 5.777 5.074 87,83% Aripuanã 1.316 1.099 83,51% Primavera do Leste 5.222 4.329 82,90% Nova Marilândia 346 277 80,06% Nova Lacerda 440 352 80,00% Guarantã do Norte 2.774 2.204 79,45% Porto dos Gaúchos 560 434 77,50% Juscimeira 1.258 974 77,42% Santa Rita do Trivelato 236 180 76,27% Tapurah 564 430 76,24% Alto Taquari 684 521 76,17% Campos de Júlio 434 327 75,35% Vale de São Domingos 330 248 75,15% Cláudia 868 652 75,12% Nova Mutum 2.362 1.770 74,94% Jaciara 2.937 2.198 74,84% Novo Mundo 582 432 74,23% Luciara 310 228 73,55% São José do Xingu 406 296 72,91% Lucas do Rio Verde 3.400 2.390 70,29% Paranatinga 2.868 1.988 69,32% Campo Verde 3.193 2.196 68,78% Ipiranga do Norte 410 281 68,54% Nortelândia 750 514 68,53% Vera 862 590 68,45% General Carneiro 2.916 1.988 68,18% Serra Nova Dourada 254 173 68,11% Rondolândia 378 257 67,99% Ponte Branca 370 251 67,84% Nova Santa Helena 386 261 67,62% Araguainha 256 173 67,58% Brasnorte 1.042 703 67,47% Cuiabá 84.692 56.131 66,28% Tesouro 678 449 66,22% Pontal do Araguaia 666 441 66,22% Sinop 14.026 9.286 66,21% Araputanga 1.612 1.062 65,88% Figueirópolis D'Oeste 424 279 65,80% Planalto da Serra 378 248 65,61% Rio Branco 606 397 65,51% Conquista D'Oeste 358 234 65,36% Santa Terezinha 680 442 65,00% Marcelândia 1.084 704 64,94% Porto Esperidião 1.158 751 64,85% Alto Garças 1.292 836 64,71% Vila Rica 1.384 888 64,16% Poxoréu 2.134 1.362 63,82% Canarana 1.732 1.102 63,63% União do Sul 360 227 63,06% Sapezal 940 590 62,77% Rondonópolis 23.787 14.820 62,30% Santa Carmem 392 244 62,24% Curvelândia 622 386 62,06% Santo Afonso 448 275 61,38% Porto Estrela 410 251 61,22% Ribeirãozinho 358 216 60,34% Salto do Céu 492 295 59,96% Novo Santo Antônio 287 172 59,93% Comodoro 2.000 1.197 59,85% Nova Maringá 454 269 59,25% Itaúba 486 287 59,05% Lambari D'Oeste 448 264 58,93% Glória D'Oeste 416 245 58,89% Novo Horizonte do Norte 512 301 58,79% Nova Ubiratã 674 396 58,75% Campo Novo do Parecis 1.644 964 58,64% Alto Araguaia 1.882 1.101 58,50% São Pedro da Cipa 416 243 58,41% Alta Floresta 5.710 3.327 58,27% São José dos Quatro Marcos 2.126 1.220 57,38% Dom Aquino 1.110 636 57,30% Terra Nova do Norte 1.264 715 56,57% Nova Nazaré 446 251 56,28% Jauru 1.094 615 56,22% Matupá 1.304 732 56,13% Araguaiana 462 258 55,84% Indiavaí 298 163 54,70% Guiratinga 2.018 1.095 54,26% Acorizal 970 524 54,02% Querência 990 531 53,64% Peixoto de Azevedo 3.176 1.702 53,59% Cocalinho 520 278 53,46% Arenápolis 1.141 609 53,37% Mirassol d'Oeste 2.388 1.262 52,85% Novo São Joaquim 524 273 52,10% Reserva do Cabaçal 390 202 51,79% Bom Jesus do Araguaia 458 237 51,75% Tangará da Serra 8.552 4.399 51,44% São José do Rio Claro 2.372 1.220 51,43% Nova Brasilândia 572 292 51,05% Canabrava do Norte 410 209 50,98% Pedra Preta 1.688 851 50,41% Barra do Garças 12.869 6.293 48,90% Tabaporã 772 376 48,70% São José do Povo 596 289 48,49% Diamantino 1.930 927 48,03% Colniza 1.756 836 47,61% Cáceres 10.600 5.032 47,47% Juara 4.480 2.125 47,43% Feliz Natal 792 374 47,22% Confresa 1.832 862 47,05% Cotriguaçu 800 376 47,00% Ribeirão Cascalheira 978 458 46,83% Campinápolis 9.492 4.399 46,34% Chapada dos Guimarães 3.709 1.648 44,43% Rosário Oeste 2.092 908 43,40% Barra do Bugres 2.637 1.134 43,00% Torixoréu 630 267 42,38% Nova Bandeirantes 878 363 41,34% Nova Canaã do Norte 1.232 508 41,23% Apiacás 756 310 41,01% Nobres 1.714 700 40,84% Itanhangá 520 204 39,23% Santa Cruz do Xingu 266 103 38,72% Jangada 1.054 405 38,43% Carlinda 1.290 495 38,37% Nova Xavantina 2.014 753 37,39% Porto Alegre do Norte 1.044 387 37,07% Pontes e Lacerda 3.395 1.250 36,82% Denise 616 225 36,53% Itiquira 1.020 368 36,08% Várzea Grande 29.056 10.262 35,32% Juruena 766 267 34,86% Vila Bela da Santíssima Trindade 1.602 482 30,09% Paranaíta 1.065 314 29,48% Nova Monte Verde 724 198 27,35% Nova Olímpia 1.286 335 26,05% Santo Antônio do Leverger 4.087 987 24,15% Castanheira 722 168 23,27% Alto Paraguai 1.066 243 22,80% Poconé 7.932 1.658 20,90% Barão de Melgaço 1.198 223 18,61% Nossa Senhora do Livramento 4.081 597 14,63% TOTAL 373.291 220.794 59,15% *Devida a população indígena na região, os municípios podem estar registrando as doses aplicadas das aldeias localizadas nos municípios vizinhos com isso alguns municípios podem passar de 100%. Fonte: Ministério da Saúde (https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html), 11:00hs, 29/03/2021

