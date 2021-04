Saúde 02/04/2021 10:16 Joanice de Deus/Diário de Cuiabá MT está há 30 dias com UTIs para pacientes com coronavírus lotadas Boletim da Fiocruz aponta que a situação no Estado e em outras 17 unidades Federação é considerada crítica Há pelo menos 30 dias, Mato Grosso está com as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivas para a Covid-19 operando com a capacidade máxima.

Na quinta-feira (1º), a taxa de ocupação estava em 98,02% para UTIs e em 62% para as vagas em enfermarias pactuadas pelo sistema público de Saúde. Entre os dois tipos de leitos, 1.025 adultos estavam internados. Para se ter uma ideia, a ocupação nas unidades de terapia era de 88,68% no dia 1º de março passado. Quinze dias depois, esse percentual subiu para 94,7% e, no último dia 30 de março, chegou a 97,47%. Na quarta-feira (31), dentre 22 hospitais que ofertam vagas para tratamento da doença, 14 estavam com 100% das UTIs ocupadas - entre eles, o Hospital Universitário Júlio Muller e o Pronto-Socorro Municipal, ambos em Cuiabá; o Pronto-Socorro de Várzea Grande, e o Hospital Regional de Sinop. As demais unidades hospitalares estavam acima dos 90%, a exemplo do Metropolitano de Várzea Grande e do São Benedito, na Capital. Diante de números como estes, boletim epidemiológico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou que o quadro geral no Estado e outras 17 unidades da Federação se mantém extremamente crítico. Responsáveis pelo boletim, os pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz reafirmam a necessidade de combinar medidas de contenção (lockdown) por cerca de 14 dias. Este é o tempo mínimo necessário para redução significativa das taxas de transmissão e número de casos em torno de 40% e também para redução da pressão sobre o sistema de Ssaúde. Outras recomendações são ações de resposta para a adequação de oferta de leitos e a ampliação das ações de saúde da atenção primária em saúde (APS), com abordagem territorial e comunitária. É com esse propósito que o Ministério Público (MP-MT) propôs mais uma ação para garantir a adoção de normas efetivas e urgentes de enfrentamento à pandemia no Estado. Na ação junto ao Tribunal de Justiça (TJ-MT), é solicitada a suspensão do artigo do decreto municipal de Cuiabá que ampliou a lista de atividades essenciais na Capital. Até o fim da manhã de ontem, ainda não havia uma decisão judicial. Da 7ª Promotoria de Justiça Cível de Tutela Coletiva da Saúde, o promotor de Justiça Alexandre de Matos Guedes, requer ainda concessão de medida liminar para obrigar o Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá a editarem decretos suspendendo as atividades não essenciais por 14 dias, podendo o período ser prorrogado em caso de manutenção da atual situação epidemiológica. Em relação ao Estado, o MPMT requer ao Poder Judiciário que determine a edição, em 24 horas, de decreto impositivo a todo o território da unidade federativa, ordenando a suspensão de atividades do comércio, serviços e indústria em geral que não se relacionem diretamente à finalidade de “assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas”. Como exemplo, o promotor cita templos, academias de ginástica e salões de beleza. Medida semelhante também foi requerida ao Poder Judiciário em relação ao município de Cuiabá. “Não há espaço para as ‘meias medidas’ até agora estabelecidas pelos governos estadual e da Capital. A situação é ainda mais grave com a chegada da Semana Santa e com as aglomerações religiosas que daí advém, autorizadas pelo Governo do Estado e município de Cuiabá”, alertou o promotor, em um trecho da ação. A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde desta quinta-feira (1º), 312.675 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, com 7.776 mortos. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (67.209), Rondonópolis (23.634), Várzea Grande (20.102), Sinop (15.831), Sorriso (11.684), Tangará da Serra (10.925), Lucas do Rio Verde (10.467), Primavera do Leste (9.144), Cáceres (6.807) e Alta Floresta (5.972).

