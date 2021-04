Conheça os sintomas mais comuns da nova variante da covid-19

A nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido tem preocupado a comunidade médica pelo alto potencial de transmissão.

Os sintomas da doença, no entanto, são similares aos do vírus inicial: febre, tosse, dor de garganta, fadiga e dores musculares. De acordo com o Office for National Statistics (ONS) do Reino Unido, a nova cepa é diferente principalmente na questão do paladar e olfato, onde menos pessoas com teste positivo perdem estes sentidos.

O estudo foi feito a partir do teste PCR, conhecido como teste do cotonete, com os três genes presentes no coronavírus – proteína N, proteína S e ORF1ab.

A ausência do gene S nesses testes tem se tornado um indicador para identificar a nova variante.

Os pesquisadores disseram ao HuffPost que esta variante apresenta uma carga viral mais alta, o que pode resultar em uma infecção mais disseminada dentro do corpo.

Essa quantidade maior de vírus pode ser a responsável por mais tosses e dores musculares mais intensas.

A indicação geral segue sendo o distanciamento social e o uso de máscaras.

A ONS aconselha as pessoas a fazerem um teste para covid-19 se apresentarem um (ou mais) dos três sintomas principais: febre, tosse ou perda do olfato ou paladar.