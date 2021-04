Mesmo com abertura de mais leitos de UTIs para Covid Mato Grosso tem 122 pessoas na fila

A secretaria estadual de Saúde confirmou que diminuiu o número de mato-grossenses na fila de espera por leitos de Unidade de Terapia Intensiva. No boletim divulgado sábado havia 153 aguardando e, neste domingo, caiu para 122, – 20,26%.

Mato Grosso conta com 573 UTIs Covid habilitadas. Nos últimos dias, o governo do Estado ativou mais 30. Porém, ainda assim, segundo a secretaria, não há mais vagas, pois conforme as UTIs surgem, são atendidos os pacientes que aguardam de forma prioritária, de acordo com a decisão médica. Os leitos que aparecem no sistema são imediatamente preenchidos por pessoas que estão na fila de espera.

No momento, há leitos pactuadas no Regional de Sinop (29), no São Lucas em Lucas do Rio Verde (10), no Hilda Strenger Ribeiro em Nova Mutum (35), no Regional de Sorriso (2), no Hospital e Maternidade Santa Rita em Alta Floresta (25) e no Regional de Peixoto de Azevedo (10).

Tangará da Serra tem o Municipal Arlete Daisy Cichetti de Brito (13). Em Juína também há o municipal (10), Primavera do Leste conta com o São Lucas (30), e Campo Verde tem a unidade Coração de Jesus (15). Pontes e Lacerda conta com UTIs Vale do Guaporé (10).

Em Cuiabá são quatro unidades, sendo o São Benedito (60), Santa Casa (50), Universitário Júlio Muller (8) e Hospital e Pronto Socorro Municipal (80). Já Várzea Grande tem UTIs no Estadual Metropolitano (109), enquanto Rondonópolis conta com o Regional (10) e a Santa Casa (20).

Em Barra do Garças os leitos estão pactuados no Hospital E Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck (9). Em Cáceres é no Regional Doutor Antônio Fontes (10), e em Água Boa também no Regional (18).

Considerando as enfermarias, o índice, no momento, está em 57%. Ao todo, Mato Grosso conta com 899 habilitadas, distribuídas em 24 unidades hospitalares em todas as regiões e, atualmente, 399 estão disponíveis.

