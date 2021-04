MAIS RÁPIDO: 70 prefeitos de MT querem comprar vacina contra a covid

Um levantamento da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) mostrou que cerca de 70 dos 141 prefeitos no estado já demonstraram interesse em fazer a compra direta da vacina contra a covid-19. A entidade informou que está intermediando o contato com as importadoras para agilizar o processo.

Já foi formalizado um documento de intenção de compra de 40 municípios para 400 mil doses junto à importadora da vacina russa Sputinik V. As outras 30 prefeituras assinam uma carta para adquirir 224.720 doses da Astrazeneca.

"Os gestores municipais e as equipes de saúde não têm medido esforços para acelerar a vacinação da população, mesmo com as dificuldades para o deslocamento até as comunidades rurais, distritos distantes da sede do município, com estradas bastantes comprometidas pelas chuvas tão comuns nessa época do ano", explicou o presidente da AMM, Neurilan Fraga.

Pela distribuição do Ministério da Saúde, Mato Grosso já recebeu 447.960 doses. A ideia da compra direta com as indústrias farmacêuticas é reduzir o tempo de espera pelas doses e acelerar a vacinação, única forma de vencer a pandemia da covid-19. (Com informações da assessoria)