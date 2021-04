Saúde 07/04/2021 18:15 "Prefeitos, não mandem ofício, abram UTIs que nós pagamos" Secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo diz que a maior parte dos leitos é bancada pelo Estado Foto: Reprodução O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, afirmou, nesta quarta-feira (7), que o Governo de Mato Grosso tem garantido o custeio das 585 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) exclusivas para o tratamento dos pacientes da Covid-19 em todo o Estado. Afirmou ainda que há recursos para pactuação de mais leitos abertos pelos municípios. “Prefeito nenhum precisa perder tempo mandando ofício, pois o Governo de Mato Grosso paga desde o ano passado R$ 2 mil por cada leito de UTI aberto pelos municípios. Vamos atender a população, os prefeitos podem abrir leitos, que vamos pagar. Se todos ajudarem o problema poderá ser solucionado”, afirmou Gilberto Figueiredo. O secretário de Saúde explicou que cada leito de UTI para Covid-19 tem despesa diária de R$ 2 mil. A maior parte dos leitos existentes é bancada de forma integral pelo Governo do Estado, outros têm cofinanciamento do Governo Federal. “Se por algum motivo, a prefeitura não consegue a habilitação desses leitos com o Governo Federal, garantimos que o valor seja pago utilizando recursos do próprio Estado”, disse o secretário. Ele lembrou que a regra está em vigor desde junho de 2020, por meio do Decreto 521. “Se abrem 10 UTIs, são R$ 20 mil por dia. 30 dias são R$ 600 mil por cada conjunto de 10 UTIs. Dessa forma, custeamos as 585 UTIs em funcionamento em todo o Estado. O Governo também recebe recurso do Governo Federal para manter leitos abertos. Então, estamos pagando para as prefeituras, para os contratados, quando o Governo Federal não pactua”, completou Figueiredo. De acordo com o secretário, um exemplo de parceria de sucesso é o que ocorre em Primavera do Leste (240 km a Leste da Capital), onde a prefeitura, em parceria com um hospital particular da cidade, já colocou em funcionamento 30 leitos de UTI, que são pagos pelo Estado.

