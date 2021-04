Saúde 08/04/2021 07:35 Só Notícias Ministério autoriza mais 84 UTIs em Nova Mutum, Lucas, Alta Floresta e outras cidades de MT O Ministério da Saúde autorizou a abertura de mais 84 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) adulto em Mato Grosso. Conforme a portaria publicada no Diário Oficial da União, a pasta irá repassar um total de R$ 4 milhões por mês para custear as unidades em sete cidades do Estado. Para atender os pacientes graves da covid-19, serão dez leitos em Nova Mutum, mais dez em Lucas do Rio Verde, dez em Alta Floresta, dez em Primavera do Leste e dez em Várzea Grande. Cada uma dessas cidades receberá um repasse mensal de R$ 480 mil. Já em Cuiabá, no hospital estadual Santa Casa, serão mais 30 leitos, com repasse mensal do ministério de R$ 1,4 milhão. Outros quatro leitos também foram autorizados no hospital regional de Água Boa, que receberá R$ 192 mil por mês. No total, incluindo as unidades em Mato Grosso, o Ministério da Saúde autorizou, nesta quarta-feira, 1.497 leitos de UTIs adulto e 5 leitos de UTI pediátrica. A autorização, segundo a pasta, é “em caráter excepcional e temporário”. Além de Mato Grosso, a estrutura hospitalar está sendo reforçada em vários municípios nos estados de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No total, o valor do repasse mensal será de mais de R$ 72 milhões, retroativo à competência de março de 2021.

Voltar + Saúde