Saúde 10/04/2021 06:54 Mato Grosso recebe 142 mil doses de vacina contra Influenza Imunizantes são distribuídos aos Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) recebeu, na quinta-feira (08.04), 142 mil doses da vacina contra Influenza do Ministério da Saúde. A distribuição dos imunizantes iniciou nesta sexta-feira (09.04) e as doses estarão disponíveis nos Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso. De acordo com o Informe Técnico do Ministério da Saúde, a proposta da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é de prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, além de minimizar a carga viral, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. Nesta primeira fase, devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde. O órgão federal ainda informa que a Campanha ocorrerá no país entre os dias 12 de abril e 09 de julho de 2021. No entanto, cabe aos municípios a definição da data de início da vacinação, bem como a estratégia adotada para a imunização da população. “As doses foram recebidas em data bem próxima ao início da Campanha Nacional, o que pode impactar na data de início da vacinação nos municípios. É possível que as gestões municipais se articulem para iniciar a imunização no decorrer da próxima semana, tendo em vista a logística envolvida na vacinação”, explicou o secretário adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde da SES, Juliano Melo. O Ministério da Saúde ainda orienta a utilizar o sistema de agendamento como forma de evitar aglomeração de pessoas na fila de espera; se houver fila, prezar pelo distanciamento entre uma pessoa e outra e disponibilizar pontos para higienização das mãos ou ofertar álcool em gel na concentração de 70% para facilitar a higienização das mãos dos profissionais e da população. Próximas fases A segunda fase Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza deve começar em maio e terá como público-alvo os idosos com 60 anos ou mais e professores. Na última fase, prevista para iniciar em junho, devem ser vacinados pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, Caminhoneiros, Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso, Trabalhadores Portuários, Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e População privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. A estimativa é de que sejam vacinadas 1.218.751 pessoas em Mato Grosso nas três fases da Campanha Nacional contra a Influenza.

