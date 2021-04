Saúde 12/04/2021 19:19 Mais 104 mortes e 1.984 novos casos; UTIs estão 97% ocupadas De 331.548 casos confirmados em MT, 12.327 pessoas estão em isolamento domiciliar e 308..473 recuperadas O Estado voltou a registrar a média diária de mais de 100 mortes por dia, no contexto da pandemia do coronavírus. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde registrou mais 104 mortes causadas pela doença em Mato Grosso. No dia 25 de março passado, foram 125 mortes; no dia 5 de abril, mais 128 mortes, o segundo recorde no ano. Também nas ultimas 24 horas, foram notificadas 1.984 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Até agora, no total, são 8.679 mortes em decorrência da doença. A taxa de ocupação está em 97,73% para UTIs adulto e em 61% para enfermarias adulto. A Secretaria de Saúde notificou, até a tarde desta segunda-feira (12), 331.548 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (70.683), Rondonópolis (24.787), Várzea Grande (21.544), Sinop (16.767), Sorriso (12.139), Tangará da Serra (11.248), Lucas do Rio Verde (10.836), Primavera do Leste (9.634), Cáceres (7.122) e Alta Floresta (6.426). Dos 331.548 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 12.327 pessoas estão em isolamento domiciliar e 308..473 estão recuperadas. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 517 internações em UTIs públicas e 487 em enfermarias públicas. Um total de 295.971 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT). Atualmente, restam 315 amostras em análise laboratorial.

