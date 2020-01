Vídeos 04/01/2020 07:50 Redação I Nativa News Rio transborda e provoca interdição em trecho da MT-206 entre Apiacá e Paranaíta; Veja o vídeo Um trecho da MT 206, no limite entre Apiacás e Paranaíta, precisou ser interditado na tarde desta sexta-feira (03) após o Rio Bruno transbordar e provocar alagamentos nos dois sentidos da estrada. A preocupação das autoridades é que o norte do estado está sofrendo com o grande volume de águas das chuvas dos últimos dias. O prefeito de Apiacás, Adalto Zago, disse estar em Apiacás há 33 anos e nunca viu alagamento tanto desse jeito. De acordo com o prefeito, as três pontes todas debaixo d’água e um trecho muito longo da estrada alagado. Outra situação preocupante é a comunidade São José do Apui. Segundo o vereador de Nova Monte Verde Eder Fernandes o Mineirinho, com a cheia o risco da comunidade ficar sem energia é grande “O alagamento passa pela rede de energia, vídeo mostra inclusive poste com inclinações” relata o vereador. A estrada também dá acesso de Apiacás a Alta Floresta, mas para ir a esse município, existe a opção da MT-160, que passa por entroncamento de Nova Monte Verde.

