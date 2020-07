Vídeos 09/07/2020 09:33 Alta Floresta: Rotam encontra micro celular enterrado no quintal de foragida da justiça Uma equipe da Rotam em Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá) encontrou nesta quarta-feira (08.07), um micro celular escondido em um buraco no quintal da casa de uma mulher, no bairro Vila Rica. Os policiais acompanhavam os agentes da polícia civil no cumprimento de um mandando de prisão, quando um dos militares percebeu um morro de terra no quintal da casa. Os policiais cavaram o local e descobriram um tambor de 100 litros com vestígios de entorpecente e o micro celular enrolado em plástico. Questionada, a mulher disse que o marido está preso na cadeia pública da cidade e que levaria o aparelho para ele. Ela já tem uma passagem criminal por tráfico de droga e o mandado aberto era pelo mesmo motivo.

