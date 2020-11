Vídeos 23/11/2020 06:22 Veja vídeo - Cantor Marrone passa as férias em Mato Grosso O cantor Marrone aproveitou as férias para pescar no norte de Mato Grosso. Em sua página no Instagram ele mostrou momentos no rio Teles Pires, na região de Alta Floresta. Ele mostrou a pescaria de peixes de grande porte e os passeios de barco na região. A pousada onde o cantor se hospedou é conhecida pelos passeios para pesca esportiva.

