Vídeos 04/12/2020 19:05 Eliza Gund _ Nativa News Alta Floresta: Vazamento de gás de cozinha provoca princípio de incêndio em residência Dona de casa tem prejuízos em incêndio em residência enquanto assava pão durante a tarde desta sexta-feira (04) em Alta Floresta. Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o controle do incêndio. Apesar dos prejuízos, apenas danos materiais na cozinha e queimaduras leves no jovem que tentou debelar as chamas. Conforme repassado pelo Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu às 16h08m no setor A, o comunicante, filho do casal de idosos, informava que havia um incêndio no botijão de gás da cozinha da residência. Rapidamente a guarnição composta pelos Soldados Aparecido, Máximo e Morosini se deslocou para o atendimento. Na residência, conforme imagens registradas pelos militares, constatou haver um botijão de gás na cozinha em chamas, fazendo-se a retirada do recipiente de GLP para fora da casa. Em seguida retirou-se a mangueira acoplada ao registro de gás e, ao obstruir-se a saída de gás na ponta do registro, gás este que alimentava as chamas, o incêndio foi interrompido. O filho do casal informou que tentou conter o foco de incêndio, não conseguindo e sofrendo leves queimaduras, não sendo necessário encaminhamento para atendimento médico. Orientações sobre como proceder em casos como este foram repassadas. “A Senhora da casa estava assando pão, verificando-se que a mangueira condutora do gás passava por detrás do fogão, o que pode ter ocasionado um superaquecimento desta mangueira com consequente rompimento da mesma e culminando-se num incêndio, que certamente teria um desfecho desastroso se não houvesse uma intervenção rápida”, informou o Soldado Aparecido.

