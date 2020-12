Carro é destruído pelo fogo em Alta Floresta; veja imagens

Um carro ficou em chamas no bairro Jardim Primavera, em Alta Floresta, na noite de sábado (5). Um dos ocupantes do veículo informou que começou a sair fumaça internamente dos botões de acionamento do ar-condicionado.

De acordo com corpo de Bombeiros o Fiat Uno azul, com placas de Cascavel (PR), apresentou falha no sistema do ar-condicionado, começou a sair fumaça internamente, evoluindo para incêndio. Uma unidade de resgate e caminhão auto bomba-tanque foram deslocados para a ação.

Duas pessoas que estavam no carro conseguiram sair e não ficaram feridas. O veículo ficou completamente destruído. Agora, as causas do incêndio devem ser investigadas.