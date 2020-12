Mecânico espancado por dívida de R$ 1,2 mil achou que iria morrer: "Não trataria nem cachorro assim"

O mecânico João Paulo, de 27 anos, espancado por Gustavo Henrique Albues, de 20 anos, na última quinta-feira (03), em Tangará da Serra (244 quilômetros de Cuiabá), afirmou – em entrevista à TV Cidade Verde, que achou que iria morrer quando estava sendo agredido pelo criminoso. Ele disse ainda que não conseguiu assistir ao vídeo e que tudo teria sido motivado por uma dívida. Apesar disto, ele afirma não guardar nenhum tipo de rancor: “a justiça já foi feita”.

Em entrevista ao programa Balança MT, o mecânico disse que tinha uma dívida de R$ 1.200 com o acusado. Assim que abriu a oficina, Gustavo entrou e começou a cobrá-lo. “Disse que não tinha o dinheiro, porque realmente não tinha, e como ele estava meio alterado, não quis me escutar e veio para cima de mim. Tentei até mostrar o celular para ele, mas em vão”.



O mecânico ainda explica que qualquer um pensaria em correr naquele momento, mas afirma que pensou que poderia ter sido pior para ele. “A gente não precisava estar passando por isso. Era uma dívida, mas ninguém tem o direito de chegar e fazer o que fizeram. Não trataria nem um cachorro desta forma que fui tratado. Não guardo rancor”.



“Eu acho que a Justiça já foi feita. Coloco na mão de Deus, ele decide o que faz. Por mim, está perdoado. Sabe... sem palavras”, disse emocionado o mecânico. Um vídeo viralizou nas redes sociais neste último final de semana e mostra um homem de azul agredindo outro devido a uma suposta dívida de R$ 500. Após repercussão do caso, ele gravou um vídeo afirmando que errou. Na ocasião, pediu também desculpas para a população.



“Nada justifica ter feito o que eu fiz. Ainda mais gravar. Ele não reagiu, mas não foi porque tinha gente armada, ele pode comprar isso, porque sei que ele vai falar a verdade”, afirmou. “Ele não reagiu porque sabia que estava errado”, acrescentou.



Nas imagens da agressão, a vítima é humilhada e ainda tem uma garrafa de cerveja quebrada em sua cabeça.