Vídeos 14/12/2020 07:09 Governo formaliza termo de cooperação com Paranaíta para pavimentação da MT-206 Será pavimentada a MT-206 no trecho entre Paranaíta e o acesso à Usina Hidrelétrica Teles Pires, no município. Com a assinatura da cooperação, a Sinfra será responsável por realizar a licitação das obras, excluindo alguns serviços que serão executados diretamente pela prefeitura, como sinalização, proteção ao meio ambiente e obras complementares, por exemplo. Neste modelo de cooperação não há transferência de recursos ao município. Segundo o secretário de Estado Marcelo de Oliveira, as cooperações garantem a execução de obras de qualidade, com menores custos. Isso porque as licitações têm apresentado uma média de 25% de redução nos valores das obras, visto que os municípios são responsáveis pela realização de alguns serviços que seriam de responsabilidade da Sinfra caso não houvesse a cooperação. Ao todo serão pavimentados 57,5 Km da MT-206 no trecho entre Paranaíta e o acesso à Usina Hidrelétrica Teles Pires, no município.

