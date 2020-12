Trabalhador de aterro sanitário encontrou Heitor e acionou Corpo de Bombeiros; veja vídeo do resgate

Após 72 horas de buscas realizadas pelas forças de segurança de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá), o menino Heitor Maciel dos Santos, de dois anos, foi localizado na tarde deste domingo (27), abandonado em um aterro sanitário que fica ao fundo da Fundação Rio Verde. A criança foi encontrada no aterro por um morador da cidade que trabalha no local, que em seguida acionou o Corpo de Bombeiro Militar.

Conforme o delegado do município, Eugênio Rudy Junior, o garoto foi encaminhado para o Hospital de Lucas do Rio Verde, onde recebe atendimento médico. "As investigações e diligências seguem para apuração das circunstâncias do desaparecimento, como a criança foi parar naquele local, posteriormente conclusão do inquérito policial e possível responsabilização criminal dos envolvidos", disse o delegado.



A criança e os pais, de 27 e 20 anos, moram em Campo Novo do Parecis e foram até Lucas do Rio Verde para comemorar o Natal na casa da avó paterna do menino. Por volta das 16h de quinta-feira, houve uma queda de energia.

Os pais deixaram Heitor dormindo em um quarto e foram resolver o problema no disjuntor. Ao retornar para dentro da residência, a criança já não estava mais no local. Heitor estava apenas de fralda quando desapareceu.



De acordo com os bombeiros, buscas já haviam sido feitas no aterro sanitário, com os cães farejadores, mas o menino não foi encontrado. A localização ocorreu por volta das 15h, após uma ligação.



Veja vídeo do resgate: