Vídeos 02/01/2021 10:42 Sessão solene de posse poder Executivo e Legislativo Prefeitura Municipal de Alta Floresta O novo prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB), tomou posse na sexta-feira (1º). Além dele, 13 vereadores assumem o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024. O prefeito Valdemar Gamba tem 55.0 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de agricultor e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 728.777,29. Já a vice Rose do Tradição (Roseli Gomes da Silva Rampazio), do PSC, tem 50.0 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de empresária e tem ensino médio completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 710.000,00. O prefeito e os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. A maior bancada da Câmara será do MDB, com 3 vereadores.

