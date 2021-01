Vídeos 18/01/2021 08:10 Folha Max Ônibus que saiu de Goiânia pega fogo em MT e assusta passageiros Um ônibus de passageiros que saiu de Goiânia com destino ao município Primavera do Leste (231 km de Cuiabá) sofreu uma pane mecânica, pegou fogo e foi totalmente consumido pelas chamas. O incidente foi registrado na manhã deste domingo (17), na BR-070, num trecho pertencente à Cidade de General Carneiro (442 km da Capital). Apesar do susto não houve feridos. O fato ocorreu por volta das 6h30 no quilômetro 192 da rodovia federal. Os passageiros foram realocados em outro ônibus da empresa Trans Brasil, proprietária do coletivo destruído pelo incêndio, e continuaram a viagem. No local, ficaram apenas o motorista e um auxiliar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste atendeu a ocorrência, mas apenas fez o rescaldo das estruturas que restaram. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e prestou auxílio na ocorrência. Em entrevista ao FOLHAMAX, um agente da PRF ressaltou que não se tratou de um acidente, mas sim de um problema mecânico, originado no motor do ônibus. "Na verdade foi só um veículo que teve um problema mecânico, incendiou o motor, mas não houve feridos, não houve nenhum tipo de problema mais grave. A própria empresa fez a remoção de todo o pessoal que estava lá, era um ônibus que vinha de Goiânia para a região de Primavera do Leste e foi todo sanado. Os bombeiros estiveram no local, fizeram o controle do incêndio. A nossa equipe da PRF foi para o local também e conseguiu retirar o veículo da pista e não houve sequelas nenhuma, nem para o trânsito e nem para os passageiros", relatou o agente da PRF que atendeu a ocorrência. As imagens gravadas por populares são impressionantes, pois mostram as chamas consumindo por completo o ônibus enquanto os passageiros estão no asfalto e assistem tudo. Alguns demonstram preocupação temendo explosões. Conforme o agente da PRF, o trâfego de veículos na região não precisou ser interrompido e nem desviado para outro trecho, pois o atendimento do caso ficou restrito a meia parte da pista, não demorou mais de uma hora. Não foi possível confirmar quantas pessoas viajavam no coletivo. "No momento em que nossa equipe chegou ao local para fazer o atendimento só encontrou o motorista e o ajudante dele porque os passageiros já tinham sido retirados por outro ônibus da empresa", relatou o policial rodoviário federal voltando a enfatizar que não não se tratou de um acidente. "O veículo incendiou-se por causa de algum problema mecânico, manutenção, ou alguma coisa do tipo", colocou.

