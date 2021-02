Vídeos 06/02/2021 08:13 MidiaNews MT - Carreta com gado cai de cima de ponte e animais morrem Uma carreta que transportava gado tombou em uma ponte localizada sobre o Rio Jauru, em Porto Espiridião (a 385 km de Cuiabá), na manhã de sexta-feira (5). De acordo com informações de policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o motorista não ficou ferido. Porém, alguns animais que estavam sendo transportados acabaram morrendo. Vídeos feitos por pessoas que passavam pelo local mostram o motorista sendo socorrido por pescadores e colocado em um barco. Motoristas também pararam para tentar ajudar no acidente. Pelas imagens é possível ver os homens tentando abrir a carreta para que o gado também pudesse se salvar.

