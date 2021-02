Vídeos 15/02/2021 20:16 Gazeta Digital DO CEMITÉRIO À DELEGACIA: Vídeo mostra briga generalizada durante enterro em MT Enterro em Santo Antônio do Leverger (34 km ao sul de Cuiabá) foi marcado por uma briga generalizada entre os presentes. A confusão, que envolveu diversos populares, só acabou com a chegada da polícia, na tarde de domingo (14). Vídeo que circula nas redes sociais mostra que o desentendimento tem início no momento em que o caixão da pessoa falecida, identificada apenas como Benedito, é colocado dentro do túmulo. Segundo registro policial, diversas pessoas apresentaram ferimentos pelo corpo causados por conta da briga. Um dos relatos dá conta que até mesmo um telefone celular foi perdido durante a confusão. Diante da briga generalizada, os policiais encaminharam os envolvidos até uma unidade policial no bairro Verdão. Contudo, posteriormente, o grupo foi levado até a delegacia da mulher. Todas as pessoas foram encaminhadas sem uso de algemas. Na delegacia, um boletim de ocorrências foi registrado. Veja o vídeo completo da discussão abaixo.

