Vídeos 18/02/2021 20:24 Reporter MT MT - Jornalista de TV se atrapalha e cai em córrego durante transmissão ao vivo; veja vídeo Jandir Martins da TV Cidade de Rondonópolis não conseguiu sair do local e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O repórter da TV Cidade Record, Jandir Martins, precisou ser socorrido pelos bombeiros durante um link, na manhã desta quinta-feira (18), na Avenida Bandeirantes, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). Ele caiu em um córrego e sofreu lesões nos pés. O jornalista estava ao vivo e mostrava o perigo que é para os pedestres passar pelo local, pois, ocorreu uma erosão e não havia nenhuma proteção na cabeceira do córrego. O repórter foi se pendurar para mostrar a situação e acabou caindo. Com o tombo ele machucou os pés e não conseguiu se levantar, precisando ser socorrido. Dentro da ambulância, ele gravou um vídeo tranquilizando sua família e disse que estava tudo bem, apenas possibilidade de fratura. Ele está em uma unidade médica, na qual realiza exames e recebe atendimento. Veja o vídeo:

Voltar + Vídeos