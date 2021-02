Após críticas, Tadeu Schmidt diz que terá novidades com cavalinho do Cuiabá - veja

Depois de uma grande repercussão negativa em Mato Grosso devido ao sotaque do cavalinho do Cuiabá no Fantástico, o apresentador Tadeu Schmidt gravou um vídeo nesta sexta (26) afirmando que terá mudanças no personagem que representa o Dourado no programa do “Show da Vida”.

“Atenção amigos de Mato Grosso, especialmente pessoal de Cuiabá, ouvi dizer que teremos novidades com o cavalinho do Cuiabá. Só isso que eu tenho a dizer”, disse o apresentador da Rede Globo, que tem em Mato Grosso a TVCA como afiliada.

No último domingo (21), a tão sonhada aparição do mascote no programa da TV Globo foi motivo de muitas críticas dos torcedores porque o cavalinho surgiu com o sotaque “caipira e mineiro”. Houve grande mobilização nas redes sociais pela falta de regionalismo. Na ocasião, muitos pediram mudanças quanto ao sotaque do personagem.

A famosa página “xomanoquemoralogoali” foi um dos lugares de muitas críticas dos cuiabanos e também daqueles que são simpatizantes pelo Cuiabá.

Entre outros manifestos nas redes sociais, torcedores indicaram personagens para promover curso à produção da Rede Globo com o sotaque “cuiabanês”. A deputada estadual Janaína Riva (MDB) também demonstrou sua insatisfação na web.

Temporada 2021

Cuiabá Esporte Clube vai disputar pela 1ª vez a Série A neste ano. Antes, o Dourado se prepara para estrear no Campeonato Mato-Grossense às 9h do próximo domingo (28) diante do Poconé, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Sem técnico há 26 dias, o clube continua no mercado da bola atrás de um nome para comandar a equipe mato-grossense. Por enquanto, o auxiliar técnico Luiz Fernando Iubel atua interinamente como treinador.Nesta semana, o time começou apresentar algumas novidades que vão reforçar o elenco na próxima temporada.

Veja a promessa do apresentador