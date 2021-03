Vídeos 18/03/2021 08:11 Daniela Borsuk com RIC Record TV VÍDEO: PACIENTE COM COVID-19 FOGE DE HOSPITAL EM LONDRINA PARANÁ POR MEDO DE SER INTUBADO Nas imagens, é possível ver o momento em que o paciente corre pela avenida e, logo atrás, os profissionais de saúde do hospital tentam alcançá-lo Um homem que estava internado em estado grave com covid-19 no Hospital Universitário (HU) de Londrina fugiu da unidade após sofrer uma crise de ansiedade por medo de apresentar uma piora em seu quadro de saúde e precisar ser intubado. Um vídeo que flagrou a ação foi divulgado nesta quarta-feira (17) no programa Balanço Geral Curitiba, na RIC Record TV. Nas imagens, é possível ver o momento em que o paciente corre pela avenida e, logo atrás, os profissionais de saúde do hospital tentam alcançá-lo. A equipe se mobilizou e conseguiu chegar até o homem, que foi estabilizado e levado novamente para dentro da unidade, com o uso de uma maca e auxílio de equipamentos médicos. O que disse o hospital Em nota, o HU confirmou a fuga do paciente de sexo masculino, de 45 anos, e informou que homem sofreu a crise de ansiedade “por estar experenciando a superlotação que enfrentamos diariamente” e porque sentiu medo e angústia em pensar que seu quadro de saúde poderia piorar. Ainda conforme o hospital, após ser resgatado, o paciente retornou ao leito, recebeu as “terapia medicamentosa e oxigenioterapia necessárias”, foi atendido pela psicóloga da instituição, visitado pela esposa e pôde conversar com familiares por videochamada. Veja a nota na íntegra: “A Direção do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL) informa que o paciente, A.S.F, 45 anos, sexo masculino, foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao Pronto-Socorro do HU-UEL no dia de ontem (16/03/21), com diagnóstico detectável à COVID19. No dia de hoje apresentou tentativa de evasão atribuída a crise de ansiedade por estar experenciando a superlotação que enfrentamos diariamente. Ao ser indagado sobre o seu motivo de fuga o mesmo referiu ter medo e angústia relacionados ao possível agravamento do quadro clínico e a possibilidade de ser entubado, fatos estes que motivaram sua saída do ambiente hospitalar, sem prévia autorização. Frente ao ocorrido a equipe de saúde e segurança se deslocaram prontamente pela Avenida Robert Koch, acomodaram o paciente em maca, com instalação de máscara de oxigênio e realizaram o transporte ao leito, onde o mesmo estava internado. A equipe médica avaliou prontamente o paciente, solicitou exame de imagem, o mesmo permanece em rigorosa observação médica e multiprofissional, recebendo a terapia medicamentosa e oxigenioterapia necessárias. Informamos também que a psicóloga da instituição atendeu o paciente após o evento, foi convocada a esposa para realizar a visita ao mesmo e disposto um aparelho de telefone celular do paciente para videoconferência com a família. O HU-UEL reafirma sua missão na prestação dos cuidados em saúde com excelência, atualiza que vem mantendo o quadro de superlotação de 178% dos leitos e permanece à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.“

