Vídeos 23/03/2021 09:34 Mulher nua invade estúdio de TV e tenta ferir apresentadora Incidente ocorrido em emissora da Romênia lembra o caso da >peladona do BBB> Na sexta-feira (19), o programa ‘Acces Direct’ começava normalmente quando, de repente, uma mulher nua invade o cenário, corre diante das câmeras e atira um pedaço de tijolo na direção da apresentadora Mirela Vaida. Por sorte, a agressora erra o alvo. Um cinegrafista consegue agarrar a invasora enquanto a âncora grita, em pânico. A cena no canal romeno Antena 1 gerou manchetes nos quatro cantos do planeta. Houve quem suspeitou de armação para atrair audiência. “Para aqueles que acreditam que foi uma farsa, desejo de todo o coração que nunca experimentem o que passei, pois eu vi a morte com meus próprios olhos”, disse Mirela.

Ao revistar os pertences da mulher, os seguranças da emissora encontraram outros dois pedaços de tijolos. A polícia informou se tratar de uma pessoa com problemas psiquiátricos que desenvolveu obsessão pela apresentadora, alvo de frequentes ameaças anônimas pela internet. O episódio inusitado já aconteceu várias vezes em TVs mundo agora. Uma delas, no Brasil. Em 2003, em uma noite de eliminação do ‘Big Brother Brasil 3’, uma dançarina de 16 anos, presente na plateia, tirou a roupa e subiu no palco onde estava Pedro Bial. A imagem da moça correndo nua foi exibida ao vivo na Globo. Ela ficou conhecida na imprensa como ‘peladona do BBB’. Em entrevistas, a jovem explicou ter feito aquilo com o objetivo de conquistar espaço na mídia para tentar alavancar a carreira artística. Deu certo por alguns dias, mas logo ela voltou ao anonimato.

